Ситуация на фронте, строительство оборонительных рубежей и не только. Зеленский провел Ставку

Во время заседания, по словам президента, он получил детальные сводки с фронта, а также выслушал доклад Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского относительно основных направлений активных действий. Также были подняты вопросы относительно:

расхода и поступления боеприпасов;

данных разведки;

состояния выполнения заключенных контрактов и контрактирования на будущие периоды. Речь идет о закупках, а также производстве техники, вооружения и снарядов.

В частности президент заслушал доклады о выполнении предыдущих решений Ставки, а именно:

по защите объектов критической инфраструктуры: энергетика, водо- и газообеспечение;

о продолжении строительства оборонительных рубежей. Работа продолжается.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки состоялось 72 боевых столкновения. Российские террористы продолжают активные штурмы в Донецкой области, а также на Новопавловском направлении.

Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что наши военные успешно отбили атаки разведывательно-диверсионные группы вблизи Старой Гуты и Брусского в Сумской области. В частности вокруг Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей продолжаются позиционные бои.