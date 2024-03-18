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Ситуация на фронте, строительство оборонительных рубежей и не только. Зеленский провел Ставку

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский сегодня, 18 марта, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили ситуацию на фронте, строительство оборонительных рубежей и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Во время заседания, по словам президента, он получил детальные сводки с фронта, а также выслушал доклад Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского относительно основных направлений активных действий. Также были подняты вопросы относительно: 

  • расхода и поступления боеприпасов; 
  • данных разведки; 
  • состояния выполнения заключенных контрактов и контрактирования на будущие периоды. Речь идет о закупках, а также производстве техники, вооружения и снарядов. 

В частности президент заслушал доклады о выполнении предыдущих решений Ставки, а именно: 

  • по защите объектов критической инфраструктуры: энергетика, водо- и газообеспечение;
  • о продолжении строительства оборонительных рубежей. Работа продолжается. 

Ситуация на фронте 

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки состоялось 72 боевых столкновения. Российские террористы продолжают активные штурмы в Донецкой области, а также на Новопавловском направлении.

Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что наши военные успешно отбили атаки разведывательно-диверсионные группы вблизи Старой Гуты и Брусского в Сумской области. В частности вокруг Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей продолжаются позиционные бои

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