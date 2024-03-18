Ситуация на фронте, строительство оборонительных рубежей и не только. Зеленский провел Ставку

Президент Владимир Зеленский сегодня, 18 марта, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили ситуацию на фронте, строительство оборонительных рубежей и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.
Во время заседания, по словам президента, он получил детальные сводки с фронта, а также выслушал доклад Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского относительно основных направлений активных действий. Также были подняты вопросы относительно:
В частности президент заслушал доклады о выполнении предыдущих решений Ставки, а именно:
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки состоялось 72 боевых столкновения. Российские террористы продолжают активные штурмы в Донецкой области, а также на Новопавловском направлении.
Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что наши военные успешно отбили атаки разведывательно-диверсионные группы вблизи Старой Гуты и Брусского в Сумской области. В частности вокруг Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей продолжаются позиционные бои.
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