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Ситуація на фронті, будівництво оборонних рубежів й не тільки. Зеленський провів Ставку

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 18 березня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили ситуацію на фронті, будівництво оборонних рубежів й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Під час засідання, за словами президента, він отримав детальні зведення з фронту, а також вислухав доповідь Головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського щодо основних напрямків активних дій. Також були порушені питання щодо: 

  • витрат й надходження боєприпасів; 
  • даних розвідки; 
  • стану виконання укладених контрактів й контрактування на майбутні періоди. Мова йде про закупівлі, а також виробництво техніки, озброєння й снарядів. 

Зокрема президент заслухав доповіді про виконання попередніх рішень Ставки, а саме: 

  • щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури: енергетика, водо- та газозабезпечення;
  • щодо продовження будівництва оборонних рубежів. Робота продовжується. 

Ситуація на фронті 

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулось 72 бойових зіткнення. Російські терористи продовжують активні штурми у Донецькій області, а також на Новопавлівському напрямку.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що наші військові успішно відбили атаки розвідувально-диверсійні групи  поблизу Старої Гути та Бруського у Сумській області. Зокрема навколо Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей продовжуються позиційні бої

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