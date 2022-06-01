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Ситуація на фронті. З'явилася актуальна карта бойових дій в Україні

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Україна, Середа 01 червня 2022 14:38
Ситуація на фронті. З'явилася актуальна карта бойових дій в Україні Фото: з'явилася карта бойових дій в Україні на 1 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство оборони Великобританії показало актуальну карту бойових дій в Україні. Станом на 1 червня найважча ситуація залишається на Донбасі, півдні та частково в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter британського відомства.

"Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті. З'явилася актуальна карта бойових дій в Україні

Згідно з даними мапи, російські війська продовжують наступ у районі Сєвєродонецька, Бахмута, Тошківки та інших населених пунктів Донбасу. Це також підтверджує й Генштаб ЗСУ.

Водночас поблизу Харкова українські захисники продовжують наступ, намагаючись відсунути ворога до кордону.

На півдні продовжується наступ ЗСУ в районі Миколаєва та Херсона. Там посилюються обстріли з боку окупантів, проте українські бійці мають успіх.

Нагадаємо, що російські окупанти просунулися у центр Сєвєродонецька. Ворог контролює більше половини міста.

Також у Міноборони пояснили, чому не розповідають про контрнаступ українських бійців.

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