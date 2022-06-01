Більше половини Сєвєродонецька контролює РФ. Яка ситуація в місті зараз

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Крім того, за словами очільника регіону, Лисичанськ повністю під українським контролем.

"Ще частина - продовжує бої всередині міста", - розповів він, додавши, що завозити гумвантажі в місто наразі немає можливості.

Як повідомлялось, у вівторок, 31 травня, після авіаудару РФ над Сєвєродонецьком утворилася отруйна хмара. Війська РФ влучили в цистерну з азотною кислотою.

Нагадаємо, з Луганської області офіційно зупинили евакуацію. Це трапилось після того, як у понеділок, 30 травня, російські окупанти обстріляли автомобіль, що їхав за бажаючими виїхати, загинув журналіст з Франції.

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