Ситуация на фронте. Появилась актуальная карта боевых действий в Украине
Министерство обороны Великобритании показало актуальную карту боевых действий в Украине. По состоянию на 1 июня самая тяжелая ситуация остается на Донбассе, юге и частично в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter британского ведомства.
"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - говорится в сообщении.
Согласно данным карты, российские войска продолжают наступление в районе Северодонецка, Бахмута, Тошковки и других населенных пунктов Донбасса. Это также подтверждает и Генштаб ВСУ.
В то же время вблизи Харькова украинские защитники продолжают наступление, пытаясь отодвинуть врага к границе.
На юге продолжается наступление ВСУ в районе Николаева и Херсона. Там усиливаются обстрелы со стороны оккупантов, однако украинские бойцы имеют успех.
Напомним, что российские оккупанты продвинулись в центр Северодонецка. Враг контролирует более половины города.
Также в Минобороны пояснили, почему не рассказывают о контрнаступлении украинских бойцов.
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