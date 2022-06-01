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У Міноборони пояснили, чому не повідомляють про успіхи контрнаступу ЗСУ

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Київ, Середа 01 червня 2022 11:42
У Міноборони пояснили, чому не повідомляють про успіхи контрнаступу ЗСУ Фото: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Марія Кучерявець

Оголошувати про успішні контрнаступальні дії українських військ можна лише після остаточного закріплення ЗСУ на тих чи інших позиціях. Оскільки передчасні заяви можуть нашкодити, активізувавши дії ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

"Ситуація на сході та півдні неоднорідна, тому не можна однозначно говорити, що десь щось ми тільки втрачаємо або тільки контрнаступ. Ситуація є різною по різних точках і бої це завжди динаміка", - розповіла Маляр.

Вона пояснила, до того моменту, як закріпиться українська армія на певному рубежі ситуація може змінюватися декілька разів.

"Тому остаточно говорити що такий то населений пункт вже наш можна тільки після закріплення там ЗСУ", - підкреслила Маляр.

За її словами, політика і Міноборони і ЗСУ - це не оголошувати завчасно результати, хоч і проводяться контрнаступальні операції на певних напрямках до тих пір, поки ЗСУ не закріпляться там.

"Завчасне оголошення такої інформації зазвичай активізує ворога. Тому, у нас є напрямки де ворог наступає і ми потужно чинимо опір, а є напрямки, де ми здійснюємо контрнаступ і у нас є успіхи", - резюмувала заступниця глави Міноборони.

Нагадаємо, як розповів президент Володимир Зеленський, Збройні сили України мають успіхи в Харківській та Херсонській областях та залишаються господарями ситуації на фронті.

Додамо, нещодавно ЗСУ перейшли в контрнаступ за кількома напрямками в Херсонській області.

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