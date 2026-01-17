ua en ru
Сб, 17 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Ситуация с энергетикой в Киеве: более 100 домов без отопления, больше всего - в двух районах

Суббота 17 января 2026 19:55
UA EN RU
Ситуация с энергетикой в Киеве: более 100 домов без отопления, больше всего - в двух районах Фото: тепло в половине домов восстановят уже сегодня (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на вечер субботы, 17 января, в Киеве без отопления остаются более 100 домов. Больше всего таких зданий сейчас в Голосеевском и Шевченковском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля и канал вице-премьер-министра Алексея Кулебы.

"Сейчас продолжаются работы по возвращению тепла в Киеве в около 100 домов. Сейчас при необходимости запитываем их и критические объекты генераторами. Готовим к передаче городу еще более 60 генераторов", - проинформировал Шмыгаль.

В то же время Кулеба подтвердил информацию и уточнил, что сейчас без отопления остались 46 многоэтажных домов в результате атаки РФ, и еще 52 - имеют локальные аварии из-за сильных морозов и изношенных внутренних систем.

"Больше всего домов без тепла сейчас в Голосеевском районе, работы также продолжаются в Шевченковском. Дома постепенно разогревают, запуск отопления происходит под постоянным сопровождением специалистов, чтобы избежать повторных аварий", - рассказал Алексей Кулеба.

Он добавил, что сейчас задействованы 16 ремонтных бригад, которые работают круглосуточно. Кроме того, из других регионов будут привлечены дополнительные 20 бригад, и еще 30 - готова предоставить "Укрзализныця".

"В общем, до 50 аварийных бригад, около 200 специалистов, которые будут работать в Киеве... Наша задача - завершить работы в максимально сжатые сроки. Уже сегодня тепло должно вернуться примерно в половине домов, остальные - в ближайшее время", - подчеркнул вице-премьер-министр.

Кулеба уточнил, что в домах, где тепло еще не восстановили, электроснабжение отключать не будут.

Ситуация со светом и теплом в столице

Напомним, что после обстрелов Киева 9 и 13 января, в столице были введены экстренные отключения света и возникли проблемы с теплом.

Уже утром, 16 января, местные власти сообщили, что в Киеве нет домов без постоянного электроснабжения. Но важно понимать, что в связи с экстренными отключениями графики по-прежнему не действуют.

К слову, сегодня мэр столицы Виталий Кличко тоже сообщал, что почти все 6000 домов, которые были без тепла из-за обстрелов РФ, уже снова подключены к теплоснабжению.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Денис Шмыгаль
Новости
Украина может остаться без света и тепла: РФ планирует удары по подстанциям АЭС, - ГУР
Украина может остаться без света и тепла: РФ планирует удары по подстанциям АЭС, - ГУР
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа