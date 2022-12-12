Киев засыпает снегом, водителей просят не выезжать

Киев сегодня, 12 декабря, засыпает снегом. Поэтому столичных водителей призывают не выезжать без надобности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА в Telegram.

"Без необходимости не выезжайте на улицы Киева и не паркуйте автомобили по обе стороны дорог и улиц", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8:30 на улицах Киева для уборки снега работает 167 единиц коммунальной спецтехники и более 3 тысяч коммунальщиков. Остановки общественного транспорта, пути, тротуары, велодорожки обрабатываются противогололедными средствами.

Власти Киева просят жителей быть осмотрительными и не мешать работе спецтехники.