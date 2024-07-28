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Ситуация с ДРГ в Сумской области изменилась: в ГПСУ рассказали детали

Украина, Воскресенье 28 июля 2024 13:12
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Ситуация с ДРГ в Сумской области изменилась: в ГПСУ рассказали детали Фото: спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко (facebook com)
Автор: Наталия Гурковская

Российские диверсанты снизили активность на границе Сумской области. Также оккупанты не прекращают активность в направлении села Сотницкий Казачок, в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время телемарафона.

"По Сумской области видим уменьшение активности вражеских диверсионно-разведывательных групп, но полностью от своей диверсионной деятельности враг, конечно, не отказывается", - сказал Демченко.

На Харьковском направлении наиболее активные боевые действия ведутся вблизи населенных пунктов Липцы и Волчанск.

"Мы также наблюдаем активность врага в направлении населенного пункта Сотницкий Казачок, расположенный вплотную к линии границы. Здесь враг использует все имеющиеся средства для того, чтобы наносить поражения", - отметил спикер.

Несмотря на это, по его словам, оккупантам не удается предпринять попытки зайти на территорию Украины, поскольку подразделения ГПСУ и ВСУ предотвращают эти попытки.

Ситуация в приграничье Украины

Российские войска постояно используют ДРГ для атак в приграничье Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

Например, в начале июля в Институте изучения войны сообщали о бое в районе Журавки Сумской области. Тогда в Сумской ОВА рассказали, что такой бой, как недавно произошел в приграничье Сумской области, в районе Журавки, происходит не впервые. Например, российские ДРГ пытались занять и село Лукашовка, но понесли значительные потери.

Что касается Харьковской области, то в то же самое время РФ пыталась создать еще одну дополнительную точку напряжения на севере Харьковской области, а именно в селе Сотницкий Казачок, куда предприняла попытку захода ДРГ.

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