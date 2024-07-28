Ситуація з ДРГ в Сумській області змінилась: в ДПСУ розповіли деталі
Російські диверсанти зменшили активність на кордоні Сумської області. Також окупанти не припиняє активність у напрямку села Сотницький Козачок, в Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час телемарафону.
"По Сумській області бачимо зменшення активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп, але повністю від своєї диверсійної діяльності ворог звісно не відмовляється", - сказав Демченко.
На Харківському напрямку найбільш активні бойові дії ведуться поблизу населених пунктів Липці та Вовчанськ.
"Ми також спостерігаємо активність ворога у напрямку населеного пункту Сотницький Козачок, що розташований впритул до лінії кордону. Тут ворог використовує всі наявні засоби для того, щоб наносити уражень", - зазначив спікер.
Попри це, за його словами, окупантам не вдається здійснити спроби зайти на територію Украъни, оскільки підрозділи ДПСУ та ЗСУ запобігають цим спробам.
Ситуація у прикордонні України
Російські війська постійно використовують ДРГ для атак у прикордонні Сумської, Чернігівської та Харківської областей.
Наприклад, на початку липня в Інституті вивчення війни повідомляли про бій у районі Журавки Сумської області. Тоді в Сумській ОВА розповіли, що такий бій, як нещодавно стався в прикордонні Сумської області, в районі Журавки, відбувається не вперше. Наприклад, російські ДРГ намагалися зайняти і село Лукашівка, але зазнали значних втрат.
Що стосується Харківської області, то в той же час РФ намагалася створити ще одну додаткову точку напруги на півночі Харківської області, а саме в селі Сотницький Козачок, куди зробила спробу заходу ДРГ.
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