В ISW сообщили о бое в районе Журавки Сумской области: что говорят в ОВА
Такой бой, как недавно произошел в приграничье Сумской области, в районе Журавки, происходит не впервые. Например, российские ДРГ пытались занять и село Лукашовка, но понесли значительные потери.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх, пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
По его словам, вообще 560 км линия соприкосновения с РФ и практически каждый день происходят огневые столкновения, столкновения личного состава российских ДРГ, которые пытаются зайти на территорию Украины.
"Поэтому то, что было указано вами по Журавке, это, пожалуй, не исключение, а наоборот система. Наши вооруженные силы применяют соответствующие подразделения, которые уничтожают врага, который пытается зайти. В Журавке это были попытки сконцентрировать небольшие подразделения, но враг получил ответ", - рассказал Артюх.
Он также отметил, что в Лукашовке тоже были попытки нескольких ДРГ зайти в этот населенный пункт.
"И тоже были уничтожены, там десятки уничтоженных вражеских солдат", – добавил глава ОВА.
Что этому предшествовало
Журавка находится менее чем в 2 км от границы с РФ и примерно в 35 км северо-восточнее Сум.
Журавка Сумской области (deepstatemap.live)
В отчете Института изучения войны за 1 июля, аналитики аанализируют опубликованные 30 июня кадры с геолокацией, показывающие, как "ВСУ обстреливают ограниченные позиции россиян в домах и лесу севернее Журавки Сумской области".
"Пока непонятно, установили ли российские силы постоянное присутствие на этих позициях, потенциально готовясь к большей российской наступательной операции в Сумской области, или эти позиции были результатом ограниченного трансграничного российского рейда в Сумскую область", - отмечают в документе.
ДРГ РФ в Сумской области
Российские диверсанты постоянно пытаются прорвать границу в Сумской области. В мае сообщалось об активизации российских ДРГ в этом регионе.
Например, в апреле пограничники вступили в бой с ДРГ РФ в Сумской области. Оккупанты подготовились, устроив засаду.
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