Ситуація на Донбасі: ЗСУ придушували вогневі точки бойовиків у відповідь на обстріли

З початку доби, 21 вересня, збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню. У відповідь українські військові вели активну оборону і придушували вогневі точки противника.

"За поточну добу, 21 вересня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ, з них один із застосуванням заборонених мінськими угодами озброєнь", - йдеться в заяві ООС.

Зазначається, що ворожий обстріл був зафіксований поблизу населеного пункту Кам'янка. Тут ворог застосовував заборонені міномети 120 калібру, здійснивши 15 пострілів.

У напрямку селища Шуми ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

В результаті обстрілів бойовиків втрат серед українських військових немає. Військовослужбовці відповідали на ворожий вогонь активною обороною і придушували вогневі точки противника дозволеними мінськими угодами озброєннями.