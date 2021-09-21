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Ситуація на Донбасі: ЗСУ придушували вогневі точки бойовиків у відповідь на обстріли

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Донбас, Вівторок 21 вересня 2021 17:43
Ситуація на Донбасі: ЗСУ придушували вогневі точки бойовиків у відповідь на обстріли Фото: військові на Донбасі придушували вогневі точки бойовиків у відповідь на обстріли(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

З початку доби, 21 вересня, збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню. У відповідь українські військові вели активну оборону і придушували вогневі точки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"За поточну добу, 21 вересня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ, з них один із застосуванням заборонених мінськими угодами озброєнь", - йдеться в заяві ООС.

Зазначається, що ворожий обстріл був зафіксований поблизу населеного пункту Кам'янка. Тут ворог застосовував заборонені міномети 120 калібру, здійснивши 15 пострілів.

У напрямку селища Шуми ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

В результаті обстрілів бойовиків втрат серед українських військових немає. Військовослужбовці відповідали на ворожий вогонь активною обороною і придушували вогневі точки противника дозволеними мінськими угодами озброєннями.

Нагадавши, днем раніше бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи заборонені "Мінськом" озброєння. В результаті обстрілів один український військовий отримав поранення.

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