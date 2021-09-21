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Ситуация на Донбассе: ВСУ подавляли огневые точки боевиков в ответ на обстрелы

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Донбасс, Вторник 21 сентября 2021 17:43
Ситуация на Донбассе: ВСУ подавляли огневые точки боевиков в ответ на обстрелы Фото: военные на Донбассе подавляли огневые точки боевиков в ответ на обстрелы(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

С начала суток, 21 сентября, вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня. В ответ украинские военные вели активную оборону и подавляли огневые точки противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За текущие сутки, 21 сентября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, из них один с применением запрещенных минскими соглашениями вооружений", - говорится в заявлении ООС.

Отмечается, что вражеский обстрел был зафиксирован вблизи населенного пункта Каменка. Здесь враг применял запрещенные минометы 120 калибра, осуществив 15 выстрелов.

В направлении поселка Шумы враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия.

В результате обстрелов боевиков потерь среди украинских военных нет. Военнослужащие отвечали на вражеский огонь активной обороной и подавляли огневые точки противника разрешенным минскими соглашениями вооружениями.

Напомним, днем ранее боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенные "Минском" вооружения. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.

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