Ситуация на Донбассе: ВСУ подавляли огневые точки боевиков в ответ на обстрелы
С начала суток, 21 сентября, вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня. В ответ украинские военные вели активную оборону и подавляли огневые точки противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"За текущие сутки, 21 сентября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, из них один с применением запрещенных минскими соглашениями вооружений", - говорится в заявлении ООС.
Отмечается, что вражеский обстрел был зафиксирован вблизи населенного пункта Каменка. Здесь враг применял запрещенные минометы 120 калибра, осуществив 15 выстрелов.
В направлении поселка Шумы враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия.
В результате обстрелов боевиков потерь среди украинских военных нет. Военнослужащие отвечали на вражеский огонь активной обороной и подавляли огневые точки противника разрешенным минскими соглашениями вооружениями.
Напомним, днем ранее боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенные "Минском" вооружения. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.