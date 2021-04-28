Знищували умовного ворога на землі і в повітрі: в ООС пройшли навчання бойової авіації

В районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на одному з аеродромів Донецької області пройшли навчання бойової авіації. Військові льотчики відпрацьовували наведення груп літаків і гелікоптерів для знищення умовного ворога на землі і в повітрі.

Про це повідомила прес-служба Міноборони України .

У Міноборони підкреслили, що подібні заходи проводяться постійно і авіаційні навідники вдосконалюють власні навички і відпрацьовують зв'язок з екіпажами гелікоптерів.

Також були проведені практичні тренування, в ході яких відпрацьовувалися навички бойової підготовки. Українські льотчики показали відмінні результати.

"Екіпажі українських Мі-08 відпрацьовували наведення на наземні цілі умовного противника і "знищували" його", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) вдень 28 квітня зафіксувала докази чергових порушень з боку бойовиків на Донбасі. Факти, які підтверджують дестабілізуючі ситуацію дії бойовиків, передані в ОБСЄ.

Зазначимо, вчора бойовики на Донбасі 11 разів порушували "тишу". Поранення отримав один український військовий.

Також вчора автомобіль з українськими військовим підірвався на вибуховому пристрої. Один військовий загинув, ще троє - травмовані.