Ситуація в Білорусі не вплине на хід переговорів у нормандському форматі, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що потрібно продовжувати роботу у нормандському форматі для врегулювання конфлікту на Донбасі. За її словами, ситуація в Білорусі не вплине на процес, хоч домовленості, які обговорюють у "Нормандії", називаються мінськими.
Про це німецький канцлер заявила на прес-конференції після переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Як зазначила Меркель, прогрес переговорів у нормандському форматі вкрай скрутний, однак роботу в "Нормандії" потрібно продовжувати.
"Важливо продовжувати роботу в нормандському форматі, хоча прогрес там вкрай скрутний. Це значить, що Німеччина та Франція допомагають Україна в цьому форматі, і це важливо... На мою думку, нормандський формат не залежить від того, що відбувається в Білорусі", - сказала вона.
Макрон підтримав слова Меркель, заявивши, що вирішення конфлікту на Донбасі потрібно шукати саме у нормандському форматі.
"У таких питаннях потрібно дивитися, чи було можливо діяти більш ефективно. Я не бачу більш ефективних способів роботи, ніж нормандський формат, в рамках якого в останні місяці був досягнутий прогрес", - наголосив французький президент.
Нагадаємо, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук говорив, що на ситуацію в нормандському форматі може вплинути майбутня зустріч президентів Росії та США.
Додамо, нещодавно відбулися переговори політичних радників у нормандському форматі. У Офісі президента України розповіли, що відбувалося під час переговорів.