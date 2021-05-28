Подоляк сумнівається в близькому мирі Донбасі та назвав "наріжний камінь"
На переговорах у нормандському форматі навряд чи вдасться незабаром домогтися врегулювання конфлікту на Донбасі. Хоча українська сторона вважає, що його треба вирішити тут і зараз.
Про це в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, російська сторона в нормандському форматі прагне змінити порядок денний і ввести в переговори так звані "ЛДНР", але Україна відмовляється.
"Це є одним з великих наріжних каменів, який ми ніяк не можемо посунути в ту чи іншу сторону. Але сама по собі будь-яка зустріч в нормандському форматі - це уточнення позицій. І ці позиції України завжди підточує все більш конкретно. Ми точно кажемо, що є червоні лінії, які ми не перейдемо. Що є потреба вирішити цей конфлікт тут і зараз, без ескалації", - зазначив Подоляк.
Він підкреслив, що на сьогодні позиція української сторони виглядає ефективно.
"Але чекати, що результати будуть негайно і дуже позитивними для нас - це неможливо. Тому що, як ми розуміємо, вся історія з Донбасом набагато більша, ніж сама війна на цих територіях", - додав Подоляк.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на останніх переговорах нормандських радників за участю голови Офісу президента Андрія Єрмака відбувся "жорсткий обмін думками".
Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що США будуть залучені до переговорів по Донбасу.