Ситуация в Беларуси не повлияет не ход переговоров в нормандском формате, - Меркель

Как отметила Меркель, прогресс переговоров в нормандском формате крайне затруднителен, однако работу в "Нормандии" нужно продолжать.

"Важно продолжать работу в нормандском формате, хотя прогресс там крайне затруднителен. Это значит, что Германия и Франция помогают украине в этом формате, и это важно... По моему мнению, нормандский формат не зависит от того, что происходит в Беларуси", - сказала она.

Макрон поддержал слова Меркель, заявив, что решение конфликта на Донбассе нужно искать именно в нормандском формате.

"В таких вопросах нужно смотреть, было ли возможно действовать более эффективно. Я не вижу более эффективных способов работы, чем нормандский формат, в рамках которого в последние месяцы был достигнут прогресс", - подчеркнул французский президент.