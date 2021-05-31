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Ситуация в Беларуси не повлияет не ход переговоров в нормандском формате, - Меркель

Автор: Дмитрий Левицкий

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нужно продолжать работу в нормандском формате для урегулирования конфликта на Донбассе. По ее словам, ситуация в Беларуси не повлияет на процесс, хоть договоренности, которые обсуждают в "Нормандии", называются минскими.

Об этом немецкий канцлер заявила на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как отметила Меркель, прогресс переговоров в нормандском формате крайне затруднителен, однако работу в "Нормандии" нужно продолжать.

"Важно продолжать работу в нормандском формате, хотя прогресс там крайне затруднителен. Это значит, что Германия и Франция помогают украине в этом формате, и это важно... По моему мнению, нормандский формат не зависит от того, что происходит в Беларуси", - сказала она.

Макрон поддержал слова Меркель, заявив, что решение конфликта на Донбассе нужно искать именно в нормандском формате.

"В таких вопросах нужно смотреть, было ли возможно действовать более эффективно. Я не вижу более эффективных способов работы, чем нормандский формат, в рамках которого в последние месяцы был достигнут прогресс", - подчеркнул французский президент.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук говорил, что на ситуацию в нормандском формате может повлиять предстоящая встреча президентов России и США.

Добавим, недавно состоялись переговоры политических советников в нормандском формате. В офисе президента Украины рассказали, что происходило во время переговоров.

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Новости Украины Ангела МеркельЭммануэль МакронНормандский форматпереговоры