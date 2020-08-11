Рада Європи може зібратися на позачергове засідання через протести в Білорусі

Фото: Гітанас Науседа (facebook.com.ualietuva)

Також розглянуть можливість використання інших інструментів

Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа провів телефонну розмову з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем. Вони обговорили складну політичну ситуацію в Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба президента Литви.

Науседа закликав інститути ЄС активно реагувати на ситуацію в Білорусі і відіграти провідну роль в забезпеченні стабільності в країні, поваги демократичних цінностей, прав і свобод людини.

Зокрема, президент Литви закликав провести позачергове засідання Ради Європи для обговорення заходів по стабілізації ситуації в Білорусі і обговорення важелів впливу.

У свою чергу президент Ради Європи запевнив, що в найближчі дні проінформує про можливість проведення подібного саміту і можливості використання інших інструментів, що є в розпорядженні ЄС.

Раніше повідомлялося, що ЄС вивчає можливість введення санкцій відносно відповідальних за поліцейське насильство в Білорусі.

Нагадаємо, що опонентка Олександра Лукашенка на виборах президента виїхала в Литву 11 серпня.