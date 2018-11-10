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Ситуація в Азовському морі - на порядку денному Євросоюзу, - Хан

Новини » Політика    10.11.2018 - 00:19
Фото: Йоханнес Хан (flickr.com/nab_ukr)
Фото: Йоханнес Хан (flickr.com/nab_ukr)

Єврокомісар також висловив стурбованість ситуацією на Донбасі у зв'язку з незаконними "виборами"

Ситуація з безпекою в Азовському морі - одне із пріоритетних питань у порядку денному Європейського союзу. Про це заявив комісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Хан на прес-брифінгу, передає РБК-Україна з посиланням на Український кризовий медіацентр.

"Позиція ЄС залишається незмінною. Ми підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ситуація в Азовському морі - важливе питання в нашому порядку денному, зокрема, це питання обговорюватиметься міністрами закордонних справ країн-членів пыд час наступного засідання Ради міністрів закордонних справ", - зазначив Хан.

Він також висловив занепокоєння погіршенням ситуації на сході України, підкресливши, що Євросоюз не визнає "вибори", які проросійські бойовики планують проводити в окремих районах Луганської і Донецької області 11 листопада.

"Ми виступаємо за дотримання мінського процесу... Це (незаконні вибори, - Ред.) не сприятиме вирішенню проблеми. Зі свого боку, ми, звичайно, не визнаємо результати цих "виборів", – заявив Хан.

Нагадаємо, президент Парламентської асамблеї НАТО Раса Юкнявічене, перебуваючи з візитом на Донбасі разом із головою Верховної ради України, засудила проведення "фейкових виборів" 11 листопада.

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Новини України ДонбасЙоханнес ХанАзовское море
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