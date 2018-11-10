Ситуация в Азовском море - в повестке дня Евросоюза, - Хан

Фото: Йоханнес Хан (flickr.com/nab_ukr)

Еврокомиссар также выразил обеспокоенность ситуацией на Донбассе в связи з незаконными "выборами"

Ситуация с безопасностью в Азовском море - один из приоритетных вопросов в повестке Европейского союза. Об этом заявил комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан на пресс-брифинге, передает РБК-Украина со ссылкой на Украинский кризисный медиацентр.

"Позиция ЕС остается неизменной. Мы поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Ситуация в Азовском море - важный вопрос в нашей повестке дня, в частности, этот вопрос будет обсуждаться министрами иностранных дел стран-членов в ходе следующего заседания Совета министров иностранных дел", - отметил Хан.

Он также выразил обеспокоенность ухудшением ситуации на востоке Украины, подчеркнув, что Евросоюз не признает "выборы", которые пророссийские боевики планируют проводить в отдельных районах Луганской и Донецкой области 11 ноября.

"Мы выступаем за соблюдение минского процесса… Это (незаконные выборы, - Ред.) не будет способствовать решению проблемы. Со своей стороны, мы, конечно, не признаем результаты этих "выборов", – заявил Хан.

Напомним, президент Парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене, находясь с визитом на Донбассе вместе с главой Верховной рады Украины, осудила проведение "фейковых выборов" 11 ноября.