ua en ru
Вт, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сырский вместе с Умеровым поехали на фронт, чтобы осмотреть ситуацию, - Зеленский

Вторник 13 февраля 2024 19:40
UA EN RU
Сырский вместе с Умеровым поехали на фронт, чтобы осмотреть ситуацию, - Зеленский Архивное фото: Александр Сырский и Рустем Умеров (t me ministry_of_defense_ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров отправились на фронт, чтобы осмотреть ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

По словам президента, сегодня уделялись вопросы фронту, и в частности Авдеевке, Купянску, Лиману.

"Максимум внимания, максимум поддержки. Главком Сырский, министр обороны Умеров сейчас на местах, именно там, на фронте, весь день. Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации", - сказал президент.

Зеленский также добавил, что они решают имеющиеся проблемы, а именно комплектацию подразделений, укрепление, управление.

"Будет усиление дронами, РЭБ, командные позиции будут тоже укреплены. Позже будет подробный доклад", - подытожил президент.

Перестановки в ВСУ

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский начал обновление руководства ВСУ. Так, вместо Валерия Залужного на должность главкома был назначен Александр Сырский. А Генштаб вместо Сергея Шапталы возглавил Анатолий Баргилевич.

Позже глава государства также назначил заместителей новых главкома и начальника Генштаба, а также провел кадровые перестановки среди командующих войсками.

Перестановки в ВСУ пока не коснулись только двух командующих. Детальнее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Авдеевка Купянск Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Сырский: россияне не ценят своих солдат, их потери в 7-8 раз выше наших
Сырский: россияне не ценят своих солдат, их потери в 7-8 раз выше наших
DAILY
Как Кенигсберг стал Калининградом и может ли там начаться война России с НАТО
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Как Кенигсберг стал Калининградом и может ли там начаться война России с НАТО