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НБУ пояснил рост курса доллара за последний месяц

Украина, Четверг 07 сентября 2023 08:55
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НБУ пояснил рост курса доллара за последний месяц Фото: курс доллара рос в августе из-за сезонных факторов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Гривна ослабла к доллару на наличном рынке из-за сезонных факторов. В то же время решение НБУ разрешить покупку валюты онлайн изменило ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозр НБУ (сентябрь 2023 года).

По данным НБУ, основными факторами незначительного ослабления наличного курса и расширения спреда были:

  • возврат сезонного фактора - повышение спроса на иностранную валюту
  • ситуативный рост спроса на наличную валюту из-за аннулирования лицензии одному крупному игроку на рынке обмена валюты за систематические нарушения.

"В то же время в конце месяца спред снова начал сужаться, в частности, благодаря разрешению НБУ на продажу валюты онлайн, а курсовые ожидания остаются устойчивыми", - говорится в обзоре.

НБУ пояснил рост курса доллара за последний месяц

Курс в августе

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в августе 2023 года вырос на 1,4% - до 37,80 гривен.

В середине августа курс доллара подорожал примерно на гривну до 38,60 гривен. В конце августа НБУ разрешил банкам продавать населению безналичную валюту в размере 50 тысяч гривен в месяц. Это привело к падению доллара.

На 6 августа обменные пункты продают доллар в среднем по 37,85 гривен.

В августе НБУ лишил лицензии ООО "Финод" - компанию с крупнейшей сетью пунктов обмена валют, ее общее количество обменных пунктов насчитывает более 400 единиц в разных областях Украины.

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