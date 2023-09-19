ua en ru
Вт, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Доллар резко подорожал: сколько стоит валюта в обменных пунктах Украины

Украина, Вторник 19 сентября 2023 10:39
UA EN RU
Доллар резко подорожал: сколько стоит валюта в обменных пунктах Украины Фото: курс доллара вырос на 30 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины ускорил рост. Единая европейская валюта также подорожал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 19 сентября средний курс доллара в Украине вырос на 30 копеек до 38,60 гривен, курс евро вырос на 30 копеек до 41,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,10 гривен, евро по 40,75 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 19 сентября составляет 38,9931 гривен за евро (+0,0329 гривен).

Доллар резко подорожал: сколько стоит валюта в обменных пунктах Украины

Курс доллара

Напомним, курс доллара в августе вырос примерно на 1 гривну до уровня 38,60 гривен. Однако в конце месяца НБУ разрешил банкам продавать населению безналичную валюту в объеме 50 тысяч гривен в месяц. Это вызвало падение курса ниже 38 гривен.

Однако в сентябре НБУ снизил учетную ставку до 20%, что должно привести повышению спроса на наличную валюту. Кроме того, в сентябре в Украине традиционно наблюдается сезонный всплеск спроса на доллары.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
NEWS
РФ ночью запустила по Украине 30 "Шахедов" и ракету "Искандер": сколько удалось сбить
РФ ночью запустила по Украине 30 "Шахедов" и ракету "Искандер": сколько удалось сбить
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна