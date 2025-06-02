На Сицилии снова проснулся вулкан Этна: феерические кадры извержения

Крупнейший в Европе вулкан Этна, который находится на восточном побережье Сицилии, снова активизировался 2 июня. Вулканическое извержение видно на несколько километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Sicilia .

Эксперты Национального института геофизики и вулканологии обсерватории Этна следят за ситуацией и анализируют изображения извержения и выброса клубов пепла из сети камер наблюдения.

Как пишет издание, из-за извержения Этны был введен оранжевый уровень предупреждения для полетов. По данным местных геофизиков, изверженное облако, которое образовалось в результате активности, будет рассеиваться в юго-западном направлении.

Что известно о вулкане

Вулкан Этна - один из самых активных в мире. Он расположен на восточном побережье Сицилии, вблизи городов Катания и Мессина. Его высота постоянно меняется из-за регулярных извержений: например, в 2010 году она была на 21 метр меньше, чем в 1981-м. Первое документально подтвержденное извержение произошло еще в 1226 году до н.э.

Возраст Этны превышает 350 тысяч лет. Из-за плотной заселенности склонов, примерно каждые полтора века извержение приводит к уничтожению населенных пунктов. По оценкам, на Этне насчитывается от 200 до 400 кратеров, и примерно каждые три месяца один из них активизируется.

Во время извержений Этна обычно выбрасывает лавовые потоки, которые особенно эффектно выглядят ночью, а также умеренное количество пепла, попадающего в атмосферу

Ранее мы писали о том, что извержение Этны было в феврале 2022 года.

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