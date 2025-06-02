На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна: феєричні кадри виверження

Найбільший в Європі вулкан Етна, який знаходиться на східному узбережжі Сицилії, знову активізувався 2 червня. Вулканічне виверження видно на декілька кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Sicilia .

Експерти Національного інституту геофізики та вулканології обсерваторії Етна стежать за ситуацією та аналізують зображення виверження та викиду клубів попелу з мережі камер спостереження.

Як пише видання, через виверження Етни було запроваджено помаранчевий рівень попередження для польотів. За даними місцевих геофізиків, вивержена хмара, яка утворилася внаслідок активності, розсіюватиметься у південно-західному напрямку.

Що відомо про вулкан

Вулкан Етна - один із найактивніших у світі. Він розташований на східному узбережжі Сицилії, поблизу міст Катанія та Мессіна. Його висота постійно змінюється через регулярні виверження: наприклад, у 2010 році вона була на 21 метр меншою, ніж у 1981-му. Перше документально підтверджене виверження сталося ще у 1226 році до н.е.

Вік Етни перевищує 350 тисяч років. Через щільну заселеність схилів, приблизно кожне півтора століття виверження призводить до знищення населених пунктів. За оцінками, на Етні налічується від 200 до 400 кратерів, і приблизно кожні три місяці один із них активізується.

Під час вивержень Етна зазвичай викидає лавові потоки, які особливо ефектно виглядають уночі, а також помірну кількість попелу, що потрапляє в атмосферу

Раніше ми писали про те, що виверження Етни було у лютому 2022 року.

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