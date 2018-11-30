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У Кабміні заявили, що воєнний стан не впливає на роботу Пенсійного фонду

Новини » Суспільство    30.11.2018 - 13:14
У Кабміні заявили, що воєнний стан не впливає на роботу Пенсійного фонду
Фото: Павло Розенко (РБК-Україна)

Розенко зазначив, що жодних затримок з виплатами не буде

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що воєнний стан не впливає на роботу Пенсійного фонду і затримок із виплатами не буде. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

За словами Розенка, в усіх областях, де запроваджений воєнний стан, соціальні служби та органи Пенсійного фонду працюють у штатному режимі. 

"Внаслідок запровадження воєнного стану в 10 областях України ні соціальні служби,  ні органи Пенсійного фонду жодним чином не змінили і не змінять графіків своєї роботи. Все працює в штатному режимі, жодних затримок з виплатами не буде. Всі соціальні допомоги, зарплати, пенсії люди отримають вчасно і в повному обсязі", - сказав він.

Крім того, Розенко додав, що на тлі запровадження правового режиму воєнного стану гривня залишається в цілому стабільною і причин говорити про її девальвацію немає. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 10 областях Україні до 26 грудня 2018 року введено воєнний стан. Як повідомляли у Генштабі ЗСУ, офіцери оперативного резерву першої черги не будуть мобілізованими через запровадження воєнного стану. 

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