Кудрявцев: зміни в ДАБІ наблизили сферу будівництва в Україні до європейських стандартів

Кудрявцев поінформував про роботу ДАБІ за останні 3 роки

19 липня голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) Олексій Кудрявцев під час брифінгу в Кабінеті міністрів України поінформував про роботу свого відомства за останні 3 роки. Про це повідомляють українські ЗМІ.

"Сьогодні ДАБІ - в першу чергу, адміністративно-консультативний партнер учасників будівельного ринку, який готовий надавати необхідну допомогу і відкрито обговорювати і вирішувати існуючі проблеми", - підкреслив Кудрявцев.

Він додав, що головними досягненнями команди під його керівництвом є 3 ключових моменти. Серед них - публічність і прозорість роботи з усіма суб'єктами містобудування на принципах партнерства, успішна реалізація реформи децентралізації системи держархбудконтролю, реформування реєстраційно-дозвільних процедур у будівництві.

Для того, щоб вчасно виявляти та системно реагувати на існуючі проблеми в системі держархбудконтролю, сьогодні Держархбудінспекцією впроваджено ряд каналів для оперативної комунікації. Це громадська приймальня, "гаряча" телефонна лінія, електронні сервіси, в тому числі сервіс "Написати голові ДАБІ". Вони дають можливість виявляти і системно реагувати на існуючі проблеми в системі і приймати необхідні рішення. Для людей же - це зручний і дієвий спосіб їх вирішити.

У першому півріччі 2018 року Держархбудінспекція опрацювала 17,5 тис. звернень. З них - 14 тис. від юридичних осіб, 3,5 тис. - від громадян, зокрема письмових, електронних, на "гарячу лінію".

Децентралізація системи держархбудконтролю наблизила послуги у сфері будівництва до безпосереднього запитувачу. І вже сьогодні органи держархбудконтролю при органах місцевого самоврядування стали повноцінними партнерами ДАБІ розвитку галузі будівництва. Вони працюють в 100 українських населених пунктах і повноцінно контролюють галузь на своїй території. Фактично кожен четвертий об'єкт будівництва в Україні зараз підконтрольний місцевим інспекціям.

Кудрявцев також підкреслив, що спільно з неурядовими організаціями створені публічні майданчики для комунікації з бізнес-спільнотою. Ці зустрічі дають розуміння реальних очікувань бізнесу від влади та української держави, а загальний аналіз процесів, що відбуваються в будівельному секторі, допомагає вирішувати наявні проблеми.

Серед партнерів Держархбудінспекції - Рада бізнес-омбудсмена, Європейська Бізнес Асоціація, Американська торгівельна палата в Україні, Офіс ефективного регулювання (BRDO) та інші.

"Метою ДАБІ в будівельному секторі стало "не злякати інвестиції", а зробити все, щоб вони зайшли в Україну і почали працювати. Кожен інвестиційний проект ми супроводжуємо надаємо консультативну підтримку. І ми вже бачимо довіру з боку інвесторів і конкретні результати", - підкреслив він.

Реформа реєстраційно-дозвільних процедур в Україні за рік повноцінного функціонування довела свою ефективність. Після відмови від декларативного принципу в будівництві, переклад всіх об'єктів незначного класу наслідків на процедуру повідомлення, середнього та значного класу наслідків - тільки за дозволом, у будівельній сфері України закінчилася ера хаосу. Серед найбільших досягнень - зменшилася кількості самобудів, пожвавлення будівельних процесів, а також посилення зацікавленості іноземних інвесторів працювати в нашій країні.