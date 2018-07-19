Кудрявцев: изменения в ГАСИ приблизили сферу строительства в Украине к европейским стандартам

Кудрявцев проинформировал о работе ГАСИ за последние 3 года

19 июля председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) Алексей Кудрявцев во время брифинга в Кабинете министров Украины проинформировал о работе своего ведомства за последние 3 года. Об этом сообщают украинские СМИ.

"Сегодня ГАСИ - в первую очередь, административно-консультативный партнер участников строительного рынка, который готов оказывать необходимую помощь и открыто обсуждать и решать существующие проблемы", - подчеркнул Кудрявцев.

Он добавил, что главными достижениями команды под его руководством являются 3 ключевых момента. Среди них - публичность и прозрачность работы со всеми субъектами градостроительства на принципах партнерства, успешная реализация реформы децентрализации системы госархстройконтроля, реформирование регистрационно-разрешительных процедур в строительстве.

Для того, чтобы вовремя выявлять и системно реагировать на существующие проблемы в системе госархстройконтроля, сегодня Госархстройинспекцией внедрен ряд каналов для оперативной коммуникации. Это общественная приемная, "горячая" телефонная линия, электронные сервисы, в том числе сервис "Написать председателю ГАСИ". Они дают возможность выявлять и системно реагировать на существующие проблемы в системе и принимать необходимые решения. Для людей же - это удобный и действенный способ их решить.

В первом полугодии 2018 года Госархстройинспекция обработала 17,5 тыс. обращений. Из них - 14 тыс. от юридических лиц, 3,5 тыс. - от граждан, в частности письменных, электронных, на "горячую линию".

Децентрализация системы госархстройконтроля приблизила услуги в сфере строительства к непосредственному запрашивающему. И уже сегодня органы госархстройконтроля при органах местного самоуправления стали полноценными партнерами ГАСИ по развитию отрасли строительства. Они работают в 100 украинских населенных пунктах и полноценно контролируют отрасль на своей территории. Фактически каждый четвертый объект строительства в Украине сейчас подконтролен местным инспекциям.

Кудрявцев также подчеркнул, что совместно с неправительственными организациями созданы публичные площадки для коммуникации с бизнес-сообществом. Эти встречи дают понимание реальных ожиданий бизнеса от власти и украинского государства, а общий анализ процессов, происходящих в строительном секторе, помогает решать имеющиеся проблемы.

Среди партнеров Госархстройинспекции - Совет бизнес-омбудсмена, Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине, Офис эффективного регулирования (BRDO) и другие.

"Целью ГАСИ в строительном секторе стало "не спугнуть инвестиции", а сделать все, чтобы они зашли в Украину и начали работать. Каждый инвестиционный проект мы сопровождаем и оказываем консультативную поддержку. И мы уже видим доверие со стороны инвесторов и конкретные результаты", - подчеркнул он.

Реформа регистрационно-разрешительных процедур в Украине за год полноценного функционирования доказала свою эффективность. После отказа от декларативного принципа в строительстве, перевод всех объектов незначительного класса последствий на процедуру сообщения, среднего и значительного класса последствий - только по разрешению, в строительной сфере Украины закончилась эра хаоса. Среди крупнейших достижений - уменьшилось количества самостроев, оживление строительных процессов, а также усиление заинтересованности иностранных инвесторов работать в нашей стране.