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Восемнадцать артсистем и около тысячи окупантов. Генштаб назвал потери РФ за сутки

Украина, Понедельник 15 января 2024 07:54
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Восемнадцать артсистем и около тысячи окупантов. Генштаб назвал потери РФ за сутки Фото: украинский военный (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 15 января, составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 370 980 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 танков и 18 артсистем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 370 980 (+980) человек ликвидировано;
  • танков – 6089 (+14) ед;
  • боевых бронированных машин – 11322 (+20) ед;
  • артиллерийских систем – 8771 (+24) ед;
  • РСЗО - 958(+1);
  • средства ПВО – 650 (+2) ед;
  • самолетов – 329 ед;
  • вертолетов - 324 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6865 (+4);
  • крылатые ракеты – 1815 (+1);
  • корабли /катера - 23 ед;
  • подлодки - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11698 (+31) ед;
  • специальная техника –1356 (+3);

Ситуация на фронте

Украинские военные отразили 16 атак противника на Марьинском направлении, продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава противника.

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