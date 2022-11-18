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Системы ПВО Hawk уже скоро станут на боевое дежурство, - Воздушные силы

Фото: системы ПВО Hawk уже скоро встанут на боевое дежурство (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Зенитно-ракетный комплекс Hawk, который недавно союзники передали Украине, уже скоро станет на боевое дежурство Воздушных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Уже работают на фронте NASAMS и Iris-T. Ожидаем, что заработает и система Hawk, которая сейчас уже готовится для того, чтобы стать в боевые порядки Воздушных сил. Таким образом будем усиливать существующую систему ПВО", – рассказал он.

Напомним, ранее Испания объявила о передаче дополнительных ракетных комплексов Hawk (MIM-23 Hawk). С основными характеристиками этих систем можно ознакомиться в нашем материале.

Также ранее в Воздушных силах рассказали, какое оружие уже получила Украина от международных партнеров.

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