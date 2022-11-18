UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Системи ППО Hawk вже скоро стануть на бойове чергування, - Повітряні сили

Фото: системи ППО Hawk вже скоро стануть на бойове чергування (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Зенітно-ракетний комплекс Hawk, який нещодавно союзники передали Україні, незабаром стане на бойове чергування Повітряних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Вже працюють на фронті NASAMS та Iris-T. Очікуємо, що запрацює і система Hawk, яка зараз уже готується для того, щоб стати в бойові порядки Повітряних сил. Таким чином посилюватимемо існуючу систему ППО", - розповів він.

Нагадаємо, раніше Іспанія оголосила про передачу додаткових ракетних комплексів Hawk (MIM-23 Hawk). З основними характеристиками цих систем можна ознайомитись у нашому матеріалі.

Також раніше у Повітряних силах розповіли, яку зброю вже одержала Україна від міжнародних партнерів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниПВОВоздушные силы Украины