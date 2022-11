Украина получит ракетные комплексы Hawk и Avenger: что о них известно

Сколько систем Hawk получит Украина

Сегодня министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Украина получит еще два комплекса. По ее словам, о дополнительных поставках попросили партнеры из НАТО.

"Мы твердо привержены Украине, потому что понимаем, что она реализует свое законное право на оборону, став жертвой вторжения и жестокой войны", - отметила она.

Фото: Украина получит шесть ЗРК Hawk от Испании (wikimedia.org)

До этого было известно о планах на четыре системы. Таким образом, в ближайшее время украинский арсенал средств противовоздушной обороны пополнится 6 ЗРК Hawk.

Кроме того, Роблес подчеркивает, что Испания может обучать порядка 400 бойцов Вооруженных сил Украины каждые два месяца. В ближайшее время на полигон в Толедо приедут 64 военных, а еще 21 артиллерист на этой неделе начнет тренировки на испанских гаубицах в Альмерии.

Что известно о комплексах Hawk

Зенитный ракетный комплекс средней дальности MIM-23 Hawk разрабатывался для уничтожения самолетов, но в поздних модификациях его доработали для перехвата ракет. Название состоит из аббревиатуры MIM (Mobile Interceptor Missile) - мобильная ракета перехватчик, а также бэкронима слова "ястреб" - Homing All the Way Killer, что означает "перехватчик, который управляется на всей траектории полета".

Ракетный комплекс был принят на вооружение армии США еще в 1960 году и считается предшественником более современных средств ПВО Patriot. Однако называть ЗРК Hawk устаревшими нельзя, поскольку они постоянно подвергались доработкам.

Фото: системы Hawk постоянно подвергались модернизации (defense.gov)

По данным из открытым источников, за все время в США и других странах было произведено более 40 000 комплексов. Вероятность поражения воздушной цели одной ракетой оценивается в 85%.

Широкое применение ЗРК Hawk получили во время многочисленных конфликтов на Ближнем Востоке.

Основные характеристики

Из-за того, что на сегодня сложно предусмотреть конкретные конфигурации радиолокационных средств MIM-23 Hawk для Украины, единственный параметр относительно боевых возможностей заключается в самой ракете, которая наводится полуактивной головкой самонаведения:

Дальность поражения цели - 45-50 километров

Максимальная высота - до 20 километров

Скорость ракеты - 2,4 Маха

Комплекс состоит из зенитной батареи, чаще всего с двумя огневыми взводами, которые имеют по три пусковые установки. В батарею входят различные РЛС, мобильный пункт управления и вспомогательные машины. В зависимости от модификации радары способны выявлять воздушные цели в радиусе до 100 километров.

Кроме того, комплексы Hawk оснащены системой определения "свой-чужой", то есть способны отличать ракеты противника от своих.

Первые Avenger для Украины

О том, что Украина запросила у Соединенных Штатов системы Avenger, стало известно под конец октября. Сегодня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о передаче первых четырех единиц.

"Усиленная противовоздушная оборона критически важна для Украины, поскольку Россия продолжает использовать крылатые ракеты и беспилотники иранского производства для нападения на гражданскую инфраструктуру", - добавил он.

Что известно о ЗРК Avenger

Название этого зенитно-ракетного комплекса ближнего действия переводится как "мститель". Обычно размещается на бронированных автомобилях HMMWV. Первые Avenger были представлены в 1990 году. На сегодня такие системы есть на вооружении США, Саудовской Аравии, Египта, Китая и Чили.

Фото: Украина получит ракетные комплексы Avenger (ukrmilitary.com)

Они предназначены для поражения воздушных целей на встречных курсах и вдогон на высотах 0,5-3,8 км и дальностях 0,5-5,5 км.

Основные характеристики

Комплекс состоит из двух контейнеров по четыре ракеты FIM-92 Stinger, зенитного пулемета калибра 12,7 мм и радиолокационной станции. В комплект также входит пульт дистанционного управления. РЛС является всепогодной и способна выявлять цели при любых условиях за счет тепловизора.

Для управления ЗРК Avenger достаточно двух человек. Основные характеристики выгляжят следующим образом: