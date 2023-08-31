Латвия тратит более 1% ВВП на помощь Украине, - министр обороны

Латвия выделяет на гуманитарную и военную помощь Украине более 1% национального ВВП.

Об этом заявила глава Минобороны Латвии Инара Мурниеце, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Она заявила, что Латвия поддерживает все инициативы по усилению обороноспособности Украины. В настоящее время страна тратит более 1% собственного ВВП на эти усилия.

"Сегодня мы концентрируем усилия на тренировке украинских военнослужащих и обязались предоставить такую тренировку для 3 000 украинских военных в Латвии. Это большое количество, если учитывать размер моей страны и наших Вооруженных сил. Мы будем счастливы, если другие страны ЕС присоединятся к нам в такой работе", - сказала Мурниеце.

Также она поддержала предложение об увеличении финансирования потребностей Украины из ресурсов Европейского фонда мира.

Помощь Украине от Латвии

Латвия является одним из активнейших союзников Украины с начала полномасштабного вторжения. Она оказывает нашей стране как военную, так и политическую помощь.

В частности, недавно парламент страны призвал НАТО пригласить Украину стать частью Североатлантического союза.

Также Латвия договорилась с Канадой о совместной программе обучения украинских защитников . А 25 августа стало известно о передаче Украине очередного вертолета Ми-17.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.