Латвия передала Украине вертолет Ми-17

Латвия передала в использование Украины еще один вертолет Ми-17.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила министр обороны Латвии Инара Мурниеце.

"Национальные Вооруженные Силы Латвии передали в Украину очередной вертолет Ми-17", – написала она.

Мурниеце отметила, что Украина успешно воюет и возвращает себе оккупированные территории. По ее словам, Латвия будет стоять с Украиной бок о бок до полной победы в войне против России.

Помощь Украине от Латвии

Напомним, Латвия является одним из самых активных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения. Она оказывает нашей стране как военную, так и политическую помощь.

В частности, недавно парламент страны призвал НАТО пригласить Украину стать частью Североатлантического союза.

Также Латвия договорилась с Канадой о совместной программе обучения украинских защитников.

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