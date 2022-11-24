Системы Patriot в Украине защитят небо на подступах к Европе, - Игнат об инициативе Польши

Офицер отметил, что ЗРК Patriot действительно резонно разместить в Украине.

"А почему именно в Польше? Можно и в Украине размещать, на западных территориях. Здесь вопрос к нашим партнерам. На какие они готовы пойти шаги для того, чтобы защитить и украинскую границу и украинскую территорию, и в частности Европу. Чтобы еще на подступах к Европе обеспечить безопасность воздушного пространства", - сказал представитель Воздушных сил ВСУ.

Высказываясь о возможности укрыть небо ряда областей, он обратил внимание на тактико-технических характеристиках комплекса по сбитию воздушных целей, что имеет эффективную дальность поражения до 150 километров.

"Это поможет, конечно, более 100 километров работает комплекс. Это будет мощная система, которая сможет в радиусе вокруг себя обеспечить прикрытие воздушного пространства. И он ведь не будет сам стоять - он усилит существующую систему ПВО, которая у нас сегодня есть. (Система) потенциально могла бы усилить защиту украинского неба", - подчеркивает Игнат.

Что касается вопроса передачи Германией ЗРК Patriot Польше, спикер ВС ВСУ считает это логичным, так как страна является членом НАТО.

"Это совершенно естественная перспектива. И в Польше, как и в Румынии, есть системы ПРО, средства раннего радиолокационного обнаружения. И Patriot мог бы усилить... Речь идет о количестве этих средств противовоздушной обороны, как ЗРК Patriot", - сказал он.