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Системы Patriot в Украине защитят небо на подступах к Европе, - Игнат об инициативе Польши

Фото: в командовании Воздушных сил ВСУ высказались о ПВО Patriot (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Зенитно ракетные системы Patriot, которые Берлин хочет передать Варшаве, а в Минобороны Польши предлагают эти системы ПВО передать Украине, могли бы защитить как украинскую территорию, так и европейское небо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона "Єдині новини".

Офицер отметил, что ЗРК Patriot действительно резонно разместить в Украине.

"А почему именно в Польше? Можно и в Украине размещать, на западных территориях. Здесь вопрос к нашим партнерам. На какие они готовы пойти шаги для того, чтобы защитить и украинскую границу и украинскую территорию, и в частности Европу. Чтобы еще на подступах к Европе обеспечить безопасность воздушного пространства", - сказал представитель Воздушных сил ВСУ.

Высказываясь о возможности укрыть небо ряда областей, он обратил внимание на тактико-технических характеристиках комплекса по сбитию воздушных целей, что имеет эффективную дальность поражения до 150 километров.

"Это поможет, конечно, более 100 километров работает комплекс. Это будет мощная система, которая сможет в радиусе вокруг себя обеспечить прикрытие воздушного пространства. И он ведь не будет сам стоять - он усилит существующую систему ПВО, которая у нас сегодня есть. (Система) потенциально могла бы усилить защиту украинского неба", - подчеркивает Игнат.

Что касается вопроса передачи Германией ЗРК Patriot Польше, спикер ВС ВСУ считает это логичным, так как страна является членом НАТО.

"Это совершенно естественная перспектива. И в Польше, как и в Румынии, есть системы ПРО, средства раннего радиолокационного обнаружения. И Patriot мог бы усилить... Речь идет о количестве этих средств противовоздушной обороны, как ЗРК Patriot", - сказал он.

Напомним, что Германия договорилась с Польшей о переброске к украинской границе ПВО Patriot.

Также сообщалось, что инициативу главы Минобороны Польши о передаче немецких Patriot Украине поддержал также и Ярослав Качиньский, председатель правящей партии Польши "Право и справедливость".

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