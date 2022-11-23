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Лучше для безопасности Польши. Качиньский призвал Германию передать Украине ПВО Patriot

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Среда 23 ноября 2022 22:29
Лучше для безопасности Польши. Качиньский призвал Германию передать Украине ПВО Patriot Фото: Качинский призвал Германию передать Украине ПВО Patriot (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

По мнению главы правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского ПВО Patriot лучше передать Украине, а не его стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Polskie Radio.

Германия планирует передать Польше ПВО Patriot

Страны достигли соглашения по переброске в украинскую границу зенитных ракетных комплексов Patriot.

"Польша - наш друг, партнер и, как сосед Украины, особенно уязвим. Вместе с моим коллегой Мариушем Блащаком мы договорились поставить Польше системы Patriot и обеспечить безопасность ее воздушного пространства с помощью немецких истребителей Eurofighter", - заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

Качиньский имеет другое мнение

По словам Качиньского, предложение Германии интересно, однако по его личному мнению, для безопасности Польши было бы лучше, если бы Берлин передал ПВО именно Украине при условии, что батареи были бы развернуты на западе нашей страны.

"Тогда это позволило бы возможно более эффективно, чем с С-300, сбивать вражеские ракеты", - сказал Качиньский.

В то же время глава правящей партии считает, что передача ПВО Польше помогла бы Варшаве избежать подобной трагедии, как та, которая недавно произошла в Пшеводуве.

"В то же время, если бы россияне решили напасть на нас, это также было бы для нас защитой. Я бы считал такое решение оптимальным и показывающим, что немцы делают реальное изменение отношения, а не определенный акт пропагандистского характера", - добавил Качинский.

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