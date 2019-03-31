Система "Вибори" переходить до передачі інформації про опрацьовані протоколи

Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач/РБК-Україна)

ЦВК перевела ІАС "Вибори" до стадії оприлюднення кількості опрацьованих протоколів

Інформаційно-аналітична система "Вибори" переходить до стадії передачі інформації про опрацьовані протоколи для визначення результатів виборів 2019. Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

Після отримання протоколів інформація у системі буде уточнюватися.

"Я хочу наголосити, що ми зараз уже переходимо до наступної стадії. Довідковий матеріал, який надходив від інформаційно-аналітичної системи "Вибори" зараз уже буде переходити в наступну стадію. Ми вже зараз будемо отримувати інформацію про протоколи. Більш того, як тільки ми будемо отримувати протоколи, інформація у системі "Вибори" буде уточнюватись", - заявила Сліпачук.

ЦВК перевела ІАС "Вибори" до стадії оприлюднення кількості опрацьованих протоколів.

Нагадаємо, організатори національного екзит-полу оприлюднили дані по голосуванню на президентських виборах в Україні станом на 20:00. Згідно з уточненими даними, у другий тур проходять Володимир Зеленський (30,6%) і Петро Порошенко (17,8%).

Як писало РБК-Україна, ЦВК раніше назвала кількість бюлетенів, які були отримані виборцями у ході виборів президента України, а саме 17 000 599.