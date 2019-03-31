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Система "Выборы" переходит к передаче информации об обработанных протоколах

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 23:19
Система "Выборы" переходит к передаче информации об обработанных протоколах
Фото: Татьяна Слипачук (Виталий Носач/РБК-Украина)

ЦИК перевел ИАС "Выборы" в стадию обнародования количества обработанных протоколов

Информационно-аналитическая система "Выборы" переходит к стадии передачи информации об обработанных протоколах для определения результатов выборов 2019. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

После получения протоколов информация в системе будет уточняться.

"Я хочу подчеркнуть, что мы сейчас уже переходим к следующей стадии. Справочный материал, который поступал от информационно-аналитической системы "Выборы" сейчас уже будет переходить в следующую стадию. Мы уже сейчас будем получать информацию о протоколах. Более того, как только мы будем получать протоколы, информация в системе "Выборы" будет уточняться", - заявила Слипачук.

ЦИК перевела ИАС "Выборы" в стадию обнародования количества обработанных протоколов.

Напомним, организаторы национального экзит-пола обнародовали данные по голосованию на президентских выборах в Украине по состоянию на 20:00. Согласно уточненным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский (30,6%) и Петр Порошенко (17,8%).

Как писало РБК-Украина, ЦИК ранее назвал количество бюллетеней, которые были получены избирателями в ходе выборов президента Украины, а именно 17 000 599.

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