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Система ПВО и 1670 захватчиков: в ВСУ рассказали о новых потерях РФ за сутки

Среда 04 декабря 2024 07:23
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Система ПВО и 1670 захватчиков: в ВСУ рассказали о новых потерях РФ за сутки Фото: россияне понесли масштабные потери личного состава за сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 3 на 4 декабря, российская армия потеряла на фронте 1670 солдат, 31 боевую бронированную машину и 29 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 747 370 (+1670) человек ликвидировано;
  • танков - 9493 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин - 19 450 (+31) ед.;
  • артиллерийских систем - 21 002 (+26) ед.;
  • РСЗО - 1253 ед.;
  • средства ПВО - 1020 (+1) ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 946 (+29) ед.;
  • крылатых ракет - 2855 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30 746 (+80) ед.;
  • специальной техники - 3628 (+1) ед.

Система ПВО и 1670 захватчиков: в ВСУ рассказали о новых потерях РФ за сутки

Ситуация на фронте и атака ударными БпЛА

По данным американского Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины имели успех в боях на территории Харьковской области и в Курской области. Однако россияне давят на трех направлениях в Донецкой области.

Ночью захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В воздухе было зафиксировано несколлько десятков вражеских БпЛА.

Тем временем украинские разработчики создали отечественный аналог китайского дрона Mavic. Беспилотники имеют защиту от РЭБа и автоматическую посадку.

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