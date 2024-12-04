Система ПВО и 1670 захватчиков: в ВСУ рассказали о новых потерях РФ за сутки
За сутки с 3 на 4 декабря, российская армия потеряла на фронте 1670 солдат, 31 боевую бронированную машину и 29 беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 747 370 (+1670) человек ликвидировано;
- танков - 9493 (+7) ед;
- боевых бронированных машин - 19 450 (+31) ед.;
- артиллерийских систем - 21 002 (+26) ед.;
- РСЗО - 1253 ед.;
- средства ПВО - 1020 (+1) ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 946 (+29) ед.;
- крылатых ракет - 2855 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 30 746 (+80) ед.;
- специальной техники - 3628 (+1) ед.
Ситуация на фронте и атака ударными БпЛА
По данным американского Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины имели успех в боях на территории Харьковской области и в Курской области. Однако россияне давят на трех направлениях в Донецкой области.
Ночью захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В воздухе было зафиксировано несколлько десятков вражеских БпЛА.
Тем временем украинские разработчики создали отечественный аналог китайского дрона Mavic. Беспилотники имеют защиту от РЭБа и автоматическую посадку.
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