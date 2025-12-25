ua en ru
Правительство упростило оформление инвалидности для гражданских, пострадавших от войны: что изменилось

Четверг 25 декабря 2025 13:44
Правительство упростило оформление инвалидности для гражданских, пострадавших от войны: что изменилось В Украине упростили процедуру оформления инвалидности для гражданских, пострадавших от войны (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Кабинет Министров усовершенствовал процедуру предоставления статуса лица с инвалидностью вследствие войны для гражданских. Отныне получить его могут украинцы, которые получили ранения или другие повреждения здоровья не только на территориях боевых действий, но и на оккупированных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минветеранов в Facebook.

Расширенные возможности для пострадавших

Как сообщает Минветеранов, изменения внесены в "Порядок установления связи инвалидности с ранениями или другими повреждениями здоровья" (постановление КМУ №306).

"Принятые изменения гарантируют равный доступ к государственной поддержке для всех гражданских, получивших ранения в результате агрессии РФ, независимо от места пребывания", - говорится в сообщении ведомства.

Как получить статус

Основанием для предоставления статуса является решение Межведомственной комиссии при Минветеранов и выписка из заключения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица.

Для детей до 18 лет решение принимается на основе заключения врачебно-консультативной комиссии. По желанию заявителя также выдается соответствующее удостоверение.

"Государство работает над упрощением процессов оформления документов и их цифровизацией. Все граждане Украины должны быть социально защищены в результате агрессии РФ", - подчеркнули в Минветеранов.

Читайте также о том, что летом 2025 года Кабинет министров Украины упростил процедуру установления инвалидности для гражданских граждан, пострадавших в результате полномасштабной российской агрессии. В частности, тех, которые получили ранения от взрывоопасных предметов.

Ранее мы писали о том, что в Украине расширили перечень причин для оформления инвалидности.

