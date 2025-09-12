Сырский: ВСУ эффективно обезвреживает подразделения морской пехоты РФ в районе Доброполья

Украинские войска эффективно обезвреживают подразделение российской морской пехоты, которое было переброшено для наступательных действий в районе Доброполья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского.
Главнокомандующий совершил очередную рабочую поездку на Покровское и Добропольское направления, где ситуация требует постоянного внимания.
По его словам, на командном пункте одного из армейских корпусов он встретился с командирами, чтобы:
"Находим эффективные пути обезвреживания подразделений российской морской пехоты, которую вражеское командование перебросило для продолжения наступательных действий в районе Доброполья", - сообщил он.
Во время встречи Сырский также отдал необходимые распоряжения по обеспечению наших подразделений боеприпасами, дронами, средствами РЭБ.
"Воины Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины достойно сдерживают натиск врага и восстанавливают контроль над территорией украинской Донетчины. В свою очередь, задача командиров в полосе ответственности - максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и беречь личный состав", - подытожил он.
Заметим, что за прошедшие сутки на Покровском направлении бойцы остановили 60 наступательных действий агрессора.
Враг пытался атаковать в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Николаевка, Молодецкое, Новоукраинка, Луч, Никаноровка, Маяк, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Дачное, Филиал и в направлении самого Покровска.
Стоит отметить, что утром Генеральный штаб Украины назвал два самых горячих направления на украинском фронте. Узнать подробнее о ситуации по всей линии фронта, а также ознакомиться с картами боевых действий можно в материале РБК-Украина.
Стоит также добавить, что за минувшие сутки российские войска потеряли почти 900 человек.
А украинские защитники тем временем уничтожили танк, две бронемашины, 40 артсистем, две реактивные системы залпового огня, 273 беспилотника оперативно-тактического уровня и 64 единицы автотехники врага.