RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Сырский: ВСУ эффективно обезвреживает подразделения морской пехоты РФ в районе Доброполья

Фото: главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский (t.me_landforcesofukraine)
Автор: Карина Левицкая

Украинские войска эффективно обезвреживают подразделение российской морской пехоты, которое было переброшено для наступательных действий в районе Доброполья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского.

Главнокомандующий совершил очередную рабочую поездку на Покровское и Добропольское направления, где ситуация требует постоянного внимания.

 

По его словам, на командном пункте одного из армейских корпусов он встретился с командирами, чтобы:

  • обсудить особенности оперативной обстановки,
  • заслушать предложения офицеров на местах относительно вариантов дальнейших активных действий с целью разгрома группировки противника.

"Находим эффективные пути обезвреживания подразделений российской морской пехоты, которую вражеское командование перебросило для продолжения наступательных действий в районе Доброполья", - сообщил он.

Во время встречи Сырский также отдал необходимые распоряжения по обеспечению наших подразделений боеприпасами, дронами, средствами РЭБ.

"Воины Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины достойно сдерживают натиск врага и восстанавливают контроль над территорией украинской Донетчины. В свою очередь, задача командиров в полосе ответственности - максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и беречь личный состав", - подытожил он.

Ситуация на фронте

Заметим, что за прошедшие сутки на Покровском направлении бойцы остановили 60 наступательных действий агрессора.

Враг пытался атаковать в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Николаевка, Молодецкое, Новоукраинка, Луч, Никаноровка, Маяк, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Дачное, Филиал и в направлении самого Покровска.

Стоит отметить, что утром Генеральный штаб Украины назвал два самых горячих направления на украинском фронте. Узнать подробнее о ситуации по всей линии фронта, а также ознакомиться с картами боевых действий можно в материале РБК-Украина.

Стоит также добавить, что за минувшие сутки российские войска потеряли почти 900 человек.

А украинские защитники тем временем уничтожили танк, две бронемашины, 40 артсистем, две реактивные системы залпового огня, 273 беспилотника оперативно-тактического уровня и 64 единицы автотехники врага.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДобропольеВойна России против Украины