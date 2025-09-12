Сырский: ВСУ эффективно обезвреживает подразделения морской пехоты РФ в районе Доброполья

Главнокомандующий совершил очередную рабочую поездку на Покровское и Добропольское направления, где ситуация требует постоянного внимания.

По его словам, на командном пункте одного из армейских корпусов он встретился с командирами, чтобы:

обсудить особенности оперативной обстановки,

заслушать предложения офицеров на местах относительно вариантов дальнейших активных действий с целью разгрома группировки противника.

"Находим эффективные пути обезвреживания подразделений российской морской пехоты, которую вражеское командование перебросило для продолжения наступательных действий в районе Доброполья", - сообщил он.

Во время встречи Сырский также отдал необходимые распоряжения по обеспечению наших подразделений боеприпасами, дронами, средствами РЭБ.

"Воины Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины достойно сдерживают натиск врага и восстанавливают контроль над территорией украинской Донетчины. В свою очередь, задача командиров в полосе ответственности - максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и беречь личный состав", - подытожил он.