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Сырский о зимнем наступлении России: россияне терпят неудачу

Пятница 12 января 2024 15:50
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Сырский о зимнем наступлении России: россияне терпят неудачу Фото: Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные терпят неудачу в рамках зимнего наступления. В то же время у врага есть ресурсы для того, чтобы продолжать попытку достичь своих целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в комментарии АрмияInform.

Отвечая на вопрос относительно зимнего наступления российской армии, Сырский отметил: "Я бы больше сказал, что наступление российской армии терпит неудачу".

"Они неоднократно определяли для себя сроки захвата тех или иных населенных пунктов, выходы на определенные рубежи, потом их переносили - эти задачи у них действительно провалены", - добавил он.

В то же время командующий Сухопутных войск отметил, что россияне продолжают наступать на нескольких направлениях и имеют ресурсы для этого.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 12 января, наши военные отразили 13 атак противника на Марьинском направлении. В частности, Вооруженные силы Украины расширяют плацдарм на Херсонском направлении.

Как рассказывал Сырский, враг продолжает наступательные действия на:

  • Купянском;
  • Лиманском;
  • Бахмутском направлениях.

Тем не менее наши воины крепко держат оборонительные рубежи и наносят россиянам значительные потери.

Также, по словам командующего, сейчас наблюдается подготовка к возобновлению наступательных действий врага на Северском направлении.

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