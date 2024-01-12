Ситуация на фронте сегодня 12 января

Украинские военные отразили 13 атак противника на Марьинском направлении, расширяют плацдарм на Херсонском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на возведение Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновений. Всего враг нанес 3 авиационных удара и совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены жилые дома, профессиональный лицей и другая гражданская инфраструктура.

От авиационных ударов пострадали:

Северск Донецкой области ;

; Тягинка, Дарьевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 2 атаки врага у Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 6 атак оккупантов в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили атаку противника вблизи Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 10 вражеских атак неподалеку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 17 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать оккупантов в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 13 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские защитники продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия на позиции сил обороны.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и боеприпасов противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 367 620 военных.