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Сырский заявил о кадровых перестановках среди командиров бригад

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В некоторых боевых бригадах были проведены кадровые перестановки среди командиров. Это было сделано в целях сохранения жизни и здоровья защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.

Он отметил, что продолжает работу на восточном фронте. Как подчеркнул главком, ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой.

"В течение трех дней стало ясно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим - нет", - отметил главком.

По словам Сырского, боевые возможности, прежде всего, зависят от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения. Большое значение имеет уровень подготовки и слаженности штаба бригады.

"Поэтому в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, мной отправлены группы специалистов для передачи опыта и помощи", - сообщил командующий.

После отчетов командиров бригад и их заместителей были приняты решения по обеспечению резервами, боеприпасами, беспилотниками и другим оборудованием.

"В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения ", - подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий отметил бойцов 54 омбр, которые метким артиллерийским огнем в сочетании с грамотным минированием уничтожили две колонны бронетехники противника. Также Сырский поблагодарил воинов 25 опдбр, 47 омбр и 79 одшбр.

"Отмечаю как позитив замену одной бригады на переднем крае после двух лет непрерывных боев и перемещения в тыл для восстановления боеспособности", - добавил он.

Сырский на Донбассе

Напомним, 29 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправился на Донбасс, в том числе на Авдеевское и Кураховское направления. Он отметил, что были обнаружены просчеты командиров в обороне. Чтобы устранить ситуацию, выделили дополнительный ресурс боеприпасов и материальных средств, а также резервы.

Позже он добавил, что его главная задача - это эффективно использовать боевые возможности вооружения и техники, а также удержать позиции и восстановить утраченное положение.

Ситуация на фронте

Сейчас российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, россияне захватили Авдеевку и некоторые соседние села. Но Силы обороны выбили врага из Орловки и Красногоровки на востоке Украины.

Ранее спикер ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш сообщал, что оккупанты пытаются захватить Часов Яр, а в соседних населенных пунктах Ивановское и Богдановка уже идут бои.

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