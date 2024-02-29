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Оккупанты прорвались на окраину Орловки, но были выбиты, - Сырский

Донбасс, Четверг 29 февраля 2024 09:19
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Оккупанты прорвались на окраину Орловки, но были выбиты, - Сырский Фото: оккупанты прорвались на окраину Орловки, но были выбиты
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные выбили российских оккупантов из окраин села Орловка Покровского района Донецкой области.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, докладывая о первых результатах своей поездки на Донбасс, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

В частности, Сырский отметил мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3-й штурмовой и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад.

"Они смелыми и решительными действиями выбили противника, прорвавшегося на окраину Орловки", - добавил генерал.

Ситуация на Авдеевском направлении

Враг продолжает активные наступательные действия по многим направлениям линии фронта, в частности, особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка.

Оккупанты прорвались на окраину Орловки, но были выбиты, - Сырский

Оккупанты прорвались на окраину Орловки, но были выбиты (deepstatemap.live)

Ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отмечал, что основное направление, где россияне давят - линия населенных пунктов "Бердичи - Орловка". При этом, 27 февраля генерал Тарнавский говорил, что на Авдеевском направлении ВСУ удалось стабилизировать линию обороны в районах сел Тоненькое, Орловка и Бердичи Донецкой области.

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