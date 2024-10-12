В ISW разъяснили причины и задачи контратак армии РФ в Курской области

Усиленные контратаки россиян, вероятно, имеют целью вытеснить украинские войска из Курской области. Это планируется сделать до того, как плохие погодные условия осенью и в начале зимы начнут ограничивать маневр на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Украинские официальные лица ранее отмечали, что войска РФ активизируют наступательные операции в Украине, особенно механизированные наступательные операции, чтобы воспользоваться преимуществами сухих дорог и местности до того, как сезон дождей сделает почву топкой.

Вполне вероятно, что этот российский оперативный расчет также распространяется на российские усилия по отвоеванию всей Курской области. Несколько российских источников сообщили о начале с 11 октября периода ограниченной топкости местности.

"Российское военное командование может быть обеспокоено тем, что плохие погодные условия осенью 2024 года и в начале зимы 2024-2025 годов будут способствовать позиционным боям в Курской области, а также дадут украинским войскам больше времени, чтобы закрепиться на своих главных рубежах и закрепить существующие позиции", - говорится в отчете.

В ISW также отмечают, что лучше закрепленные Вооруженные силы с более разветвленной фортификационной сетью в Курской области, вероятно, еще больше усложнят попытки России оттеснить украинские войска обратно через границу. Российские войска могут почувствовать закрытие окна возможностей ликвидировать вторжение ВСУ в Курскую область с нынешним уровнем живой силы и техники, которые российские военные выделили для этой операции.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский 10 октября заявил, что с начала вторжения 6 августа 2024 года, российские войска передислоцировали в Курскую область около 50 тысяч военнослужащих с других оперативных направлений.

"Российские военные, вероятно, стремятся избежать переброски большего количества личного состава в этот регион на случай, если украинское присутствие сохранится до 2025 года. Такие передислокации, вероятно, ухудшили готовность российских оперативных группировок в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях", - говорится в отчете ISW.