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Сырский не уходит "на отдых". Зеленский сказал, где видит экс-главкома

14:59 23.07.2026 Чт
2 мин
Глава государства указал на "очень сильный" опыт генерала
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Бывший главком ВСУ Александр Сырский и эксначальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов после отставки не будут отдыхать, а будут передавать опыт новому командованию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Киеве.

Глава государства подчеркнул, что у Сырского "очень сильный" опыт и у него были "очень профессиональные операции".

"Мы все понимаем, поэтому, безусловно, будем делать так, чтобы и Александр Станиславович, и Андрей Гнатов, скажем так, не отдыхали, а передавали опыт новому командованию", - сказал президент.

По словам Зеленского, Сырский и Гнатов будут помогать и совещаться с новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

Напомним, ранее источник РБК-Украина рассказал, что Сырский и Гнатов не будут заниматься операционной деятельностью после отставки.

Собеседник отметил, что они будут приобщены интеллектуально и визионно. Он добавил, что экс-главком может оказаться в системе военного образования.

Отметим, 21 июля Зеленский принял решение об изменении руководства Вооруженных сил Украины, назначив новым главнокомандующим Михаила Драпатого.

Этому кадровому решению предшествовали масштабные акции протеста в Киеве и других городах страны, которые начались после увольнения с должности министра обороны Михаила Федорова.

РБК-Украина также сообщало, что президент уже очертил для нового главнокомандующего ВСУ перечень первоочередных задач.

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