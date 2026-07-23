Сырский не уходит "на отдых". Зеленский сказал, где видит экс-главкома

Глава государства подчеркнул, что у Сырского "очень сильный" опыт и у него были "очень профессиональные операции".

"Мы все понимаем, поэтому, безусловно, будем делать так, чтобы и Александр Станиславович, и Андрей Гнатов, скажем так, не отдыхали, а передавали опыт новому командованию", - сказал президент.

По словам Зеленского, Сырский и Гнатов будут помогать и совещаться с новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

Напомним, ранее источник РБК-Украина рассказал, что Сырский и Гнатов не будут заниматься операционной деятельностью после отставки.

Собеседник отметил, что они будут приобщены интеллектуально и визионно. Он добавил, что экс-главком может оказаться в системе военного образования.

Отметим, 21 июля Зеленский принял решение об изменении руководства Вооруженных сил Украины, назначив новым главнокомандующим Михаила Драпатого.