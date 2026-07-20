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Сырский сделал неожиданное заявление о конфликте с Федоровым

20:03 20.07.2026 Пн
3 мин
Главком ВСУ призвал не превращать рабочие споры в политическое противостояние
aimg Мария Науменко
фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)

После громкого общественного резонанса вокруг отставки Михаила Федорова с должности министра обороны главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал слухи о конфликте и извинился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авторскую колонку Сырского на Militarnyi.

По словам Сырского, для него стало неожиданностью услышать о якобы конфликте с Федоровым. Он отметил, что всегда воспринимал их отношения как рабочие, несмотря на разные позиции по отдельным вопросам.

"Для меня было неожиданностью узнать, что у нас с господином министром был конфликт. Я воспринимал наши отношения как рабочие: со сложными вопросами, с разными позициями. Так и должно быть между двумя институтами во время Великой войны", - написал он.

Главнокомандующий также обратился к Федорову.

"Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, извините. Бываю жестким. Но прошу и вас, и всех, кто сейчас с увлечением следит за этой историей: давайте фокусироваться не на личном, а на глобальном. На победе", - подчеркнул Сырский.

Он подчеркнул, что ни один человек не важнее государства, а попытки свести войну к противостоянию отдельных должностных лиц только играют в пользу России.

"Украина больше Федорова, Сырского и любого из нас. Украина выстоит не потому, что в ней есть незаменимые люди, а потому, что в ней есть армия, институции и миллионы людей, которые делают свою работу. Свести эту войну к противостоянию двух персон - самая большая услуга, которую мы можем оказать врагу", - отметил главком.

По словам Сырского, его также беспокоит то, что общество все больше делится на "лагерь Федорова" и "лагерь Сырского". Он подчеркнул, что вопросы контрактов, закупок или мобилизации значительно сложнее дискуссий в социальных сетях и не могут решаться лозунгами.

Отдельно главнокомандующий подчеркнул, что победу обеспечивает, прежде всего, ежедневная работа, а не публичные конфликты или информационные кампании.

"И второе мнение, из которого следует все, что я скажу дальше: войну выиграет реальная работа, а не публичная драма вокруг нее", - подытожил он.

Конфликт между Сырским и Федоровым

Напомним, президент Владимир Зеленский объяснял, что увольнение Михаила Федорова с должности министра обороны было связано с отсутствием эффективного взаимодействия между Минобороны и руководством ВСУ. По его словам, стороны не смогли наладить работу без участия главы государства, хотя должны были сотрудничать каждый день.

В то же время Александр Сырский заявлял, что никакого конфликта между ним и Михаилом Федоровым нет. По его словам, между Генштабом и Министерством обороны возникают только рабочие разногласия, которые стороны разрешают в обычном порядке.

Аналогичное мнение высказывал и сам Федоров.

Однако позже Федоров рассказал, что предлагал Владимиру Зеленскому сменить военное руководство, но президент не поддержал эту идею. После этого, по словам министра, Генштаб начал блокировать предложенные им реформы.

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