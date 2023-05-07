Сырский посетил украинские подразделения на передовой

Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский посетил защитников на передовой. Он обсудил с военными ситуацию на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска.

Генерал-полковник посетил части и подразделения, сдерживающие врага на переднем крае. Сырский поздравил пехотинцев с профессиональным праздником и вручил государственные награды.

"Пехота - основа нашей армии! Пока наши пехотинцы не займут позиции врага, до тех пор они не считаются занятыми", - сказал командующий.

Сырский также пообщался с защитниками и обсудил проблемные вопросы, предоставил рекомендации по повышению обороноспособности на фронте.

Фото: Сырский посетил ВСУ на передовой (t.me/landforcesofukraine)