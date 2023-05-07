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Сырский посетил украинские подразделения на передовой

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Украина, Воскресенье 07 мая 2023 14:18
Сырский посетил украинские подразделения на передовой Фото: командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Наталья Юрченко

Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский посетил защитников на передовой. Он обсудил с военными ситуацию на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска.

Генерал-полковник посетил части и подразделения, сдерживающие врага на переднем крае. Сырский поздравил пехотинцев с профессиональным праздником и вручил государственные награды.

"Пехота - основа нашей армии! Пока наши пехотинцы не займут позиции врага, до тех пор они не считаются занятыми", - сказал командующий.

Сырский также пообщался с защитниками и обсудил проблемные вопросы, предоставил рекомендации по повышению обороноспособности на фронте.

Фото: Сырский посетил ВСУ на передовой (t.me/landforcesofukraine)

Напомним, недавно Сырский проверил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, где провел совещание с командирами.

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