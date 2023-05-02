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Сырский приехал на Бахмутское направление и принял ряд "необходимых решений" (видео)

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Донбасс, Вторник 02 мая 2023 08:47
Сырский приехал на Бахмутское направление и принял ряд "необходимых решений" (видео) Фото: командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский (t.me/osirskiy)
Автор: Наталия Гурковская

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский приехал с проверкой на позиции украинских военных на Бахмутском направлении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Приехал к нашим воинам, выполняющим боевые задания на Бахмутском направлении", - рассказал он.

Он преодолевал, что вместе с командирами они приняли "ряд необходимых решений", направленных на "обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику".

"Пообщались с защитниками восточного фронта. В центре внимания постоянно должны быть люди от солдата до комбрига. Никто не должен остаться в стороне, поскольку именно благодаря их самоотверженности и профессионализму Бахмут держится", - добавил Сырский.

Как сообщало РБК-Украина, Москва поставила себе очередной дедлайн по оккупации Бахмута - 9 мая. А потом, по одной из версий, российский диктатор Владимир Путин может объявить на этой "победной ноте" об окончании войны: мол, "все цели "сво" выполнены, украинская армия разбита".

Напомним, ранее генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что враг бросает в бой новые штурмовые группы "Вагнера", бойцов других частных компаний, десантников. Однако взять Бахмут им не удается, а на некоторых участках ВСУ успешно контратакуют.

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